الخميس 11 يناير 2024
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محافظات

"4 طرق لمنع استئصال الرحم".. رسالة بحث بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تقييم الأساليب الجراحية المختلفة المستخدمة في العلاج التحفظي في حالات المشيمة الملتصقة بمستشفى سوهاج الجامعي" المقدمة من الباحث عبدالله أحمد رفعت، طبيب مقيم بقسم التوليد وأمراض النساء كلية الطب جامعة سوهاج، بقاعة الدكتور محمود رياض، بمستشفى سوهاج الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعى بصورة دائمة الي تعزيز البحث العلمي من خلال اعتمادها على الباحثين المتميزين، ما يؤدي إلى رفع مرتبتها في التصنيف المحلي والدولي، وتشجيع الباحثين على العمل الإبداعي وتطوير المعرفة والابتكار، موجهًا شكره للجان الإشراف والحكم على الرسالة، مقدمًا تهنئة للباحث لتميزه في اختيار موضوع يتميز بالابتكار والتميز العلمي.

 الدراسة تتفرد بتقييم الأساليب الجراحية المختلفة

ومن جهته، قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن هذه الدراسة تتفرد بتقييم الأساليب الجراحية المختلفة والمستخدمة في العلاج التحفظي في حالات المشيمة الملتصقة، لافتًا إلى أن الدراسات السابقة كانت توصي في حالات المشيمة الملتصقة باستئصال الرحم، وذلك لما يترتب عليه من نزيف شديد ويشكل خطورة بالغة على حياة الأم والجنين، مضيفًا أن اللجنة أجازت قبول الرسالة، تمهيدًا لدخول امتحانات الجزء الثاني للماجستير في تخصص التوليد وأمراض النساء.

ومن جهته، أشار الباحث عبدالله أحمد رفعت، إلى أن الدراسة ركزت على العلاج التحفظي ويشمل جميع الأساليب الجراحية التي تسعى للحفاظ على الرحم، للاستعاضة عن استئصال الرحم بالكثير من الأساليب الجراحية المختلفة التي استخدمت بنجاح في الحفاظ على الرحم بإستخدام ٤ طرق منها دكاك عنق الرحم، الغرز الطويلة الضاغطة، إزالة الجزء الملتصق، مزيج من دكاك عنق الرحم وازالة الجزء الملتصق.

يذكر أن لجنة الإشراف على الرسالة تشكلت من الدكتور عبده سعيد عايت الله، استاذ التوليد وأمراض النساء كلية الطب جامعة سوهاج، الدكتور مجدي عبدالرحمن محمد، أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء كلية الطب جامعة سوهاج، بينما تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور صفوت عبدالراضي محمد أستاذ التوليد وأمراض النساء كلية الطب جامعة أسيوط، "مناقش خارجي"، الدكتور عبده سعيد عايت الله، أستاذ التوليد وأمراض النساء كلية الطب جامعة سوهاج، "عن المشرفين"، والدكتور صلاح رشدي أحمد، أستاذ التوليد وأمراض النساء كلية الطب جامعة سوهاج، "مناقش داخلي".

قسم التوليد وأمراض النساء الطب البشري بجامعة سوهاج تقييم الأساليب

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