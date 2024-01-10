المخدرات تقود عاملًا للسجن 3 سنوات بسوهاج

أمرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع"عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز كمية من المخدرات بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز كمية من الحشيش وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

فيما التهم حريق هائل محلا للأدوات المنزلية بمحافظة سوهاج نتيجة التوصيلات العشوائية للكهرباء وتقدر الخسائر في حدود مليون جنيه، دون حدوث أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح؛ ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها منعًا لامتداد النيران.

وتعود أحداث الواقعة عندما شهد شارع 23 يوليو بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، منذ عدة دقائق، حريق هائل بمحل أدوات منزلية، به بضاعة تقدر بأكثر من مليون جنيه، حيث نشبت النيران والتهمت كل شيء.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة، مفاده نشوب النيران بمحل أدوات منزلية بشارع 23 يوليو أمام برج راشد، دائرة المركز.

وعلى الفور، تم انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة منعًا لامتداد النيران لبقية المحلات والمنازل المجاورة له، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد نيران الحريق والسيطرة عليه، وبالفعل تم إخماد النيران، دون حدوث أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.