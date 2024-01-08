جامعة سوهاج: 21 وظيفة جديدة لأعضاء هيئة التدريس بـ 3 كليات

عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة توزيع الأعداد المطلوبة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، وذلك بكليات الحقوق، التربية النوعية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وفي بداية الاجتماع، وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز والطفرة في أدائه المؤسسي، التي انعكست بدورها على تحسين بيئة العمل الوظيفية.

وأكد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق علي الإعلان عن شغل وظائف 21 عضو هيئة التدريس بالجامعة موزعة كالآتي، بالنسبة لكلية الحقوق 2 أستاذ مساعد بقسمي القانون العام والقانون الجنائي، 5 مدرسين بأقسام الاقتصاد والمالية العامة، القانون المدني، المرافعات المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص وفلسفة القانون وتاريخه.

وأضاف النعماني أنه بالنسبة لكلية التربية النوعية 6 مدرس بأقسام التربية الفتية، (رسم وتصوير- أشغال خشب)، قسم الاقتصاد المنزلي (نسيج- ادارة منزلية)، قسم الإعلام التربوي (مسرح تربوي)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 8 مدرسين، 2 بقسم تكنولوجيا المعلومات، 2 بقسم نظم المعلومات، 2 بقسم شبكات الحاسب، و2 بقسم علوم الحاسب.

جدير بالذكر أنه على الراغبين فى الحصول على الوظيفة تقديم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية والوظائف القيادات والإشرافية.