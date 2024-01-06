السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

استعدادات محافظة
استعدادات محافظة سوهاج خلال أعياد الميلاد

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز؛ لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجّه محافظ سوهاج بالعمل على تسهيل كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل، خاصة في محيط الأديرة والكنائس، ورفع كفاءة إنارة أعمدة الشوارع، والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج لتيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمختلف شوارع وميادين المحافظة، وبالطرق المؤدية إلى الكنائس.

وأشار "الفقي" إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات غرفة العمليات

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