بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. تطوير وحدة المناظير الرحمية والباطنية بـ"سوهاج الجامعي القديم"

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انه تم تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، والتي تعد من أهم وسائل التشخيص الكاشفة لمشاكل الرحم، وذلك بعد إحلال وتجديد بعض الأجهزة التي كانت متوقفة، وتم تطوير وتزويد الوحدة بأجهزة حديثة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وذلك لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

قفزة كبيرة وتطور نوعي لقطاع طب النساء والتوليد

وأضاف الدكتور حسان النعماني، أن تشغيل وحدة للمناظير الرحمية والباطنية بالمستشفى الجامعي تعتبر قفزة كبيرة وتطور نوعي لقطاع طب النساء والتوليد لتقديم تشخيص دقيق ولاكتشاف بعض المشاكل الرحمية في وقت مبكر.

الوحدة تستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي يمكن أن تؤثر في الحمل

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي القديم أن الوحدة تستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي يمكن أن تؤثر في الحمل، مشيرًا أن الأجهزة الخاصة بالوحدة كانت متوقفة منذ فترة طويلة ولا تعمل بسبب أعطال فنية، وبناءًا علي توجيهات رئيس الجامعة تم عمل الصيانة اللازمة وإصلاح الأجهزة، وتعمل الآن بكفاءة عالية من الناحية التشخصية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم التوليد والنساء، أن الوحدة تخدم السيدات التي تعاني من تشوهات في الجهاز التناسلي وحالات النزيف الرحمي، ولرفع معدل الأداء بالوحدة وتطوير العمل تم شراء جهاز حديث ليشمل أكثر من منظار في آن واحد، جدير بالذكر أن الوحدة تعمل يوم الأحد فقط من كل الأسبوع وتستقبل في المتوسط من 6 – 7 حالات اسبوعيًا.

الجامعة بصدد إنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق

في سياق آخر، صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة بصدد إنشاء

مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بالمقر الجديد للجامعة، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي في تيسير كافة الخدمات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري.

وفي هذا السياق اجتمع الدكتور حسان النعماني مع المستشار أحمد الطهطاوي مندوب وزارة العدل، وبحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، كرم محمد بريدى أمين مكتب وكيل الوزارة بسوهاج.

وأكد "النعماني" انه إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها للتيسير علي المواطنيين، وبالتعاون مع وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة الجديد لإجراء كل أنواع معاملات التوثيق، بما يتناسب مع الإجراءات والقانون، وذلك لمساعدة منسوبي الجامعة علي إنهاء معاملاتهم فى خطوة واحدة وفى غضون دقائق.

وأوضح الدكتور خالد عمران ان مكتب الشهر العقاري والتوثيق يأتى استكمالًا للمكاتب الخدمية بالجامعة، مضيفًا انه سوف يتم تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر، والمتصلة بشبكة إنترنت قوية، وذلك للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة مصر الرقمية، لإتاحة الخدمات بسهولة ويسر.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي انه تم عمل جولة تفقدية مع اللجنة الفنية المختصة من الوزارة لمعاينة مقر المكتب، مضيفًا ان أعضاء اللجنة قد أشادوا بالمقر المخصص لإنشاء المكتب من أجل تيسير خدمات الشهر العقارى داخل الجامعة واللازمة لأفراد المجتمع الجامعى.