الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تيسيرًا علي منسوبيها.. جامعة سوهاج تستعد لإنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  أنهم بصدد إنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بالمقر الجديد للجامعة،  انطلاقًا من دورها  المجتمعي في تيسير كافة الخدمات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري.

واجتمع الدكتور حسان النعماني مع المستشار أحمد الطهطاوي مندوب وزارة العدل، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة،  المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، كرم محمد بريدى أمين مكتب وكيل الوزارة بسوهاج.

وأكد النعماني أنه إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها  للتيسير علي المواطنيين، وبالتعاون مع وزارة العدل بقيادة  المستشار عمر مروان وزير العدل،  تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة الجديد لإجراء كل أنواع معاملات التوثيق، بما يتناسب مع الإجراءات والقانون، وذلك لمساعدة منسوبي الجامعة علي إنهاء معاملاتهم فى خطوة واحدة وفى غضون دقائق.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق يأتى استكمالًا للمكاتب الخدمية بالجامعة، مضيفًا أنه سيتم تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر، والمتصلة بشبكة إنترنت قوية، للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة مصر الرقمية، لإتاحة الخدمات بسهولة ويسر.

وأضاف أشرف القاضي أنه تم عمل جولة تفقدية مع اللجنة الفنية المختصة من الوزارة لمعاينة مقر المكتب، مضيفًا ان أعضاء اللجنة قد أشادوا بالمقر المخصص لإنشاء المكتب من أجل تيسير خدمات الشهر العقارى داخل الجامعة واللازمة لأفراد المجتمع الجامعى.

 

كما أعلن الدكتور حسان النعماني، أنه تم إنشاء وحدة لرعاية "الأم والجنين" بالمستشفي الجامعي القديم، بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين في حالات الحمل عالية الخطورة،بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه.


وأضاف النعماني أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، بدعم الدكتور حسان النعماني، وموافقته علي شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة بتكلفة ١،٩ مليون جنيه، حيث يقوم بعملية تصوير الجنين في شكل ثلاثي الأبعاد مما يساعد الطبيب علي اكتشاف أصغر عيوب خلفية في الجنين، والذي يعد طفرة علي مستوي الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

ومن جهته، قال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، أن الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، أيضًا تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض، موضحًا أن الوحدة تتضمن جهاز ثنائي الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Softeware يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها الي تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.

جدير بالذكر أن الوحدة يشرف عليها الدكتور أحمد حسين، الدكتور محمد ابوالليل، وتعمل ٤ أيام  في الأسبوع من الإثنين الي الخميس، وتستقبل في اليوم بمتوسط ٤٠ حالة من الداخل و٥ حالات من الخارج.

حسان النعماني مكتب الشهر العقاري الشهر العقاري والتوثيق هيئة التدريس

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