ضبط "مستريحة السيارات" بعد هروبها بمليوني جنيه في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها بمجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (2،300،000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.