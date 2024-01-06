السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط "مستريحة السيارات" بعد هروبها بمليوني جنيه في سوهاج

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها بمجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (2،300،000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

مقابل أرباح بالنصب والإحتيال السيدات بسوهاج العامة لمكافحة جرائم الأموال السيدات نقل البضائع

مواد متعلقة

تخصيص 12 شقة سكنية للتمريض بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

"النعماني" يناقش بمجلس النواب رؤية جامعة سوهاج للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة

كشف غموض سقوط فتاتين من الطابق التاسع بسوهاج

بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. تطوير وحدة المناظير الرحمية والباطنية بـ"سوهاج الجامعي القديم"

تيسيرًا علي منسوبيها.. جامعة سوهاج تستعد لإنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق

"صحة سوهاج": تقديم الخدمات الصحية الأولية لـ 2 مليون و881 ألف مواطن خلال عام

بـ3 ملايين جنيه.. إنشاء وحدة لرعاية الأم والجنين بـ"سوهاج الجامعي القديم"

رئيس جامعة سوهاج يعلن إعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

"هربانة من أهلها وأخوها ذبحها".. "الدستور" تحقق في قتل صاحب شركة وفتاة بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار