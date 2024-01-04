الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"النعماني" يناقش بمجلس النواب رؤية جامعة سوهاج للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جلسة نقاشية عقدتها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حول مقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية لمحافظة سوهاج لتوطين الصناعة وإحلال الواردات.

وذلك بالتعاون بين المحافظة والجامعة، وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

جامعة أسيوط تقدم العديد من الاستشارات فى معظم المشروعات الكبرى بالمحافظة

وأكد "النعماني" أن جامعة أسيوط تعد بيت خبرة متميز ومنارة للعلم والثقافة لامتلاكها العلماء والباحثين المتميزين القادرين على قيادة عجلة التنمية في كافة المجالات، مضيفًا أن الجامعة تقدم العديد من الإستشارات الهندسية فى معظم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها داخل المحافظة، عن طريق مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بالجامعة، والذى يهتم بتقديم الخدمات الهندسية المبتكرة ذات الجودة العالية فى مختلف تخصصات العلوم الهندسية لخدمة وتنمية المجتمع، من خلال الخبرات الهندسية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، الي جانب انه يوجد 14 عضو هيئة تدريس بالجامعة يعمل كاستشاري بالمحافظة في مختلف المجالات ودون مقابل.

مناقشة رؤية الجامعة في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة 

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية الجامعة في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، مشيرًا إلى أن مجال البحث العلمى شهد طفرة متميزة بالجامعة والذي جاء نتيجة الاهتمام بالمعامل البحثية وتطويرها، وتحديث الأجهزة العلمية، وتوفير متطلبات البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحسين البنية المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات بالجامعة، مضيفًا أنه سيتم موافاة اللجنة بالأبحاث العلمية والمشروعات للاستفادة منها في إقامة مناطق صناعية جديدة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مناطق صناعية جديدة وإحلال الواردات متميز الهندسية الاستشارات الهندسية الخدمات الهندسية رؤية الجامعة البحث العلمي

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