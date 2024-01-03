الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف غموض سقوط فتاتين من الطابق التاسع بسوهاج

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج عن غموض سقوط فتاتين من مسكنهما بالطابق التاسع والعثور على والدتهما المُسنة مصابة في الرأس، وذلك بمحل إقامتهما بمنطقة أبراج الأوقاف، دائرة قسم شرطة الكوثر شرقي محافظة سوهاج.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة الكوثر بسقوط فتاتين من أعلى برج سكني بمنطقة أبراج الأوقاف دائرة حي الكوثر.

وبانتقال مأمور وضباط قسم شرطة الكوثر وقيادات قطاع وفرقة الشرق لمكان البلاغ تبين وجود "مي. ح" 34 عامًا، وشقيقتها "هدير" 22 عامًا جثتين هامدتين مسجاتين على الأرض أسفل العقار محل إقامتهما، متأثرتين بإصابتهما بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات سقوط المذكورتين من شرفة شقة بالطابق التاسع ببرج سكني تقيمان فيه بمنطقة أبراج الأوقاف، وإصابة والدتهما المدعوة "قمر" 65 عامًا بجرح قطعي طوله حوالي 10 سنتيمتر بالرأس يرجح أن يكون إصابة من سلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحريات عن سبب الواقعة، إذ تبين أن المتوفيتين تعانيان من مرض نفسي وتترددان على أطباء النفسية والعصبية، وأنهما يوم ارتكاب الواقعة تعدت إحداهن على والدتها بسكين ما نتج عنه إصابتها المشار إليها على إثر حدوث مشاجرة بينهما، ثم قفزتا واحدة تلو الأخرى من شرفة مسكنهما بالطابق التاسع، ما نتج عنه مصرعهما في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابة لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الجامعي سقوط فتاتين أبراج الأوقاف لكوثر شرقي أسفل العقار وجروح

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