تخصيص 12 شقة سكنية للتمريض بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تمت الموافقة علي تخصيص عدد ١٢ شقة سكنية لاستخدامهم كاستراحة وسكن للهيئة التمريضية، بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة بمنطقة البنوك، وذلك تيسيرًا للعمل للأطقم التمريضية، بتوفير مسكن قريب من عملهم بالمستشفي الجديد.

وأضاف النعماني، أن إدارة الجامعة حرصت علي التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان، لتوفير سكن مناسب للهيئة التمريضية، داخل مدينة سوهاج الجديدة، فتمت الموافقة علي تخصيص١٢ شقة سكنية بالعمارة رقم ٣ بمنطقة البنوك، وجاري الآن تجهيزها وفرشها للإنتقال والانتفاع بها في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته؛ قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إنه نظرًا لزيادة أعداد الهيئة التمريضية، نتيجة زيادة الإقبال علي الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها المستشفي الجامعي الجديد، فأصبح الأمر ملحًا لتوفير سكن قريب وآمن للتمريض والهيئة التمريضية، مشيرًا إلي أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة التمريضة في سبيل الوصول لخدمة طبية تليق بالمترددين علي المستشفي الجديد.



وقال الدكنور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد، إن عدد الهيئة التمريضية بالمستشفي بلغ ٢٤٥ منهم ١٥٥ فنيين تمريض، و٩٠ اخصائيين تمريض، موضحًا انه تم استلام الشقق وهي عبارة عن غرفتين وصالة، وجاري تأثيثهم وفرشهم بأحدث الاثاث، وسعة كل شقة ٦ افراد من الهيئة التمريضية، وتبعد عن المستشفي الجامعي الجديد بمسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد.

فيما شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جلسة نقاشية عقدتها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حول مقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية لمحافظة سوهاج لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة والجامعة، وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأكد النعماني، أن الجامعة تعد بيت خبرة متميز ومنارة للعلم والثقافة لامتلاكها العلماء والباحثين المتميزين القادرين على قيادة عجلة التنمية في كافة المجالات، مضيفًا أن الجامعة تقدم العديد من الإستشارات الهندسية فى معظم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها داخل المحافظة، عن طريق مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بالجامعة، والذى يهتم بتقديم الخدمات الهندسية المبتكرة ذات الجودة العالية فى مختلف تخصصات العلوم الهندسية لخدمة وتنمية المجتمع، من خلال الخبرات الهندسية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، الي جانب انه يوجد ١٤ عضو هيئة تدريس بالجامعة يعمل كاستشاري بالمحافظة في مختلف المجالات ودون مقابل.

ونوه بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية الجامعة في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، مشيرًا إلى أن مجال البحث العلمى شهد طفرة متميزة بالجامعة والذي جاء نتيجة الإهتمام بالمعامل البحثية وتطويرها، وتحديث الأجهزة العلمية، وتوفير متطلبات البحث العلمى لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحسين البنية المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات بالجامعة، مضيفًا انه سيتم موافاة اللجنة بالأبحاث العلمية والمشروعات للاستفادة منها في اقامة مناطق صناعية جديدة.