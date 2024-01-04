قرار من النيابة بشأن "جثة الجمادية" في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل تخلص من حياته وأطلق النار على نفسه بسلاح ناري فى ظروف غامضة بقرية الحمادية بمركز سوهاج، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

التصريح بدفن عامل تخلص من حياته بسلاح ناري في سوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج يفيد بوصول لمستشفى سوهاج العام جثة أيمن ع.ع 38 عاما مصابا بطلق ناري في الصدر وتم الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل ضباط مباحث جزيرة شندويل إلى مكان الواقعة، وتبين قيام أيمن عطية عبيد عطية، ٢٨ عامًا، بالانتحار بإطلاق النار على نفسه حسب أقوال الجيران وتوفي في الحال في ظروف غامضة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.