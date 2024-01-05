محافظ سوهاج يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

بعث اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ "الفقى" الأخوة المسيحيين داخل مصر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق الاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بعث محافظ سوهاج برقيات التهنئة لكل من الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، معربًا فيها عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري، مشيدًا بجهود الكنيسة المصرية في إرساء قيم التسامح والمحبة.