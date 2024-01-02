رئيس "مياه سوهاج" يفاجئ عمال محطات مياه"المراغة" للتاكد من التشغيل القياسى وتأمين بيئة العمل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، فى جولة بعد منتصف الليل محطة مياه جنوب المراغة النقالى ومحطة رفع صرف صحى رقم 1، ومحطة رفع صرف صحى رقم 2، ومحطة رفع صرف صحى رقم 3 بمركز المراغة.

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج، على جميع العاملين بتلك المحطات على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة هذا بالاضافة الى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.

تقديم الخدمات الصحية الأولية لـ 2 مليون و881 ألف مواطن خلال عام

على الجانب الاخر، أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية "البطاخ" التابعة لمركز المراغة، وذلك للوقوف على الوضع الراهن والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح القرية؛ وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات بها، بحضور شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المجمع من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 متر مربع، ويتضمن " مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي ".

تفقد نقطة إسعاف "البطاخ"

كما تفقد " الفقي " أيضا نقطة إسعاف "البطاخ"، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 1 سيارة، وتخدم قرية البطاخ والقرى المجاورة، وقد بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

تضمنت جولة المحافظ بقرية "البطاخ" كذلك تفقد مركز طب الأسرة بالقرية، وتابع وصول الأجهزة والفرش تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد المحافظ أيضا محطة رفع صرف صحى البطاخ بطاقة 3100 متر مكعب/ يوم، ومركز تنمية الأسرة والطفل التابع للتضامن الاجتماعي، كما تفقد أعمال رصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية" بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين، ويتكون المجمع من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويتضمن " وحدة طب بيطري ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي ".