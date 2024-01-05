محافظ سوهاج يستعرض حصاد مديرية العمل 2023

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن عام 2023، شهد قيام مديرية العمل بسوهاج بتعيين عدد 8768 شابًا وفتاة، من بينهم 225 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بالإضافة إلى استخراج عدد 30083 شهادة قيد كعب عمل، منهم 607 شهادات قيد لذوي الإعاقة، واستخراج عدد 8473 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيص مزاولة مهنة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، إنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، فإن إجمالي المسجلين المشتغلين بقاعدة البيانات بلغ 12985 عاملًا، وقد بلغ إجمالي مبالغ الرعاية الصحية والإجتماعية، والمنح الدورية المنصرفة للعمال 22 مليونًا و58 ألفًا و646 جنيهًا، منها 19 مليونًا، و101، و500 جنيه منح دورية للعمال المسجلين بالقاعدة "منح المولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك، عيد العمال، ومنحة عيد الأضحى المبارك".

كما تم صرف منح مواليد عدد 603 عمَّال بمبلغ مليونًا و207 آلاف جنيه، وتم صرف منح زواج لعدد 115 عاملًا بمبلغ 345 ألف جنيه، ومنح إعانة وفاة أحد الأقارب لعدد 125 عاملًا بمبلغ 250 ألف جنيه، وتم صرف منح إعانة وفاة العمل لعدد 35 عاملًا بمبلغ 350 ألف جنيه.

وتم صرف منح استثنائية لوفاة عدد 2 عامل بمبلغ 210 آلاف جنيه "بوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه، منحة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه؛ بإجمالي 560 ألف جنيه تم صرفها لوفاة العمال، فضلًا عن صرف 595 ألفًا و146 جنيهًا رعاية صحية لعدد 1331 عاملًا ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف أبوزيد، عن ما تم إنجازه خلال عام 2023، الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 4597 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 1059 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 750 محضر سلامة لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة لعدد 3089 منشأة، وإحالة عدد 166 منشأة للسلطة المختصة.

حصاد مديرية العمل بسوهاج

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 402 شكوى عمالية، تم تسوية 51 منها وديًا، وإحالة 149 للمحكمة العمالية، و131 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، و71 آخرين.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 23 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن " الفندقة الشاملة، التسويق الإلكتروني، صيانة المحمول، والحاسب الآلي، إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، المساحة والخرائط، الخياطة والتفصيل، المشغولات اليدوية"، ليصل جملة أعداد المتدربين إلى 381 متدربًا، كما تم تدريب 100 بالورش على مهن مختلفة من خلال برنامج التدرج المهني.

وفي مجال التشغيل الخارجي، قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 50 عقدًا للعمل بدولة المملكة العربية السعودية، وعدد 30 عقدًا للعمل بدولة الأردن.

وبالنسبة لمجال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص فقد تم عقد 52 ندوة خاصة بالمرأة في مجال " المساواة بين الجنسين، العنف بأشكاله وكيفية القضاء عليه، تنظيم الأسرة والمحافظة على الصحة الإنجابية للمرأة، حقوق المرأة وواجباتها طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية، الاتفاقيات الدولية، حضرها 1070 من العاملين بالمنشآت ذكور وإناث، كما تم عقد 49 ندوة خاصة بالسكان، حضرها عدد 842 عاملًا وعاملة.

وفي مجال تشغيل ورعاية عمال المخابز، فقد تم تسجيل عدد 12 مخبزًا بلديًا وسياحيًا جديد، وتم تحرير عدد 271 عقد عمل جديد لعمال المخابز.