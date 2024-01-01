الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة سوهاج": تقديم الخدمات الصحية الأولية لـ 2 مليون و881 ألف مواطن خلال عام

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى 2 مليون و881 ألفا و589 مواطنا بوحدات الرعاية الأساسية والتي تغطي قرى المحافظة، موضحًا أن تلك الخدمات تمثلت في خدمات العيادات الخارجية الموجودة بالوحدات وقدمت خدماتها إلى 896 ألفا و165 مواطنا، وكذلك خدمات عيادات الأسنان والتي تم تقديم 220 ألفا و942 خدمة للمواطنين من خلالها.

وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن 679 ألفا و735 سيدة حصلن على خدمات تنظيم الأسرة، وحصول 959 ألفا و855 مواطنا على التطعيمات المقررة لهم، كما قدمت تلك الوحدات الخدمات الطارئة إلى 124 ألفا و892 حالة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تشغيل 44 وحدة تم رفع كفاءتها ضمن منظومة الريف المصري، وكذلك تشغيل 7 مراكز لطب الأسرة تم تطويرها تطويرا شاملًا ضمن نفس المنظومة، مضيفا أن تلك المراكز هي: مراكز طب الأسرة بأم دومة التابع لمركز طما، مركزي طب الأسرة بالجزازرة وبالغريزات بمركز المراغة، ومراكز طب الأسرة بكوم بدار والأحايوه غرب والزوك الشرقية بمركز المنشاة، مركز طب الأسرة بني حميل بالبلينا.

وأشار أبوهاشم إلى مدي أهمية قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرعاية الصحية الأساسية، وعلى رأس اهتماماتها كونها حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

الصحية الأولية صحة سوهاج بمحافظة سوهاج تطوير الريف احمد حسن تغطي قرى طب الاسرة

مواد متعلقة

تعرف على خطة محافظة سوهاج لمجابة مخاطر السيول مع حلول فصل الشتاء

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة