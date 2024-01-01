"صحة سوهاج": تقديم الخدمات الصحية الأولية لـ 2 مليون و881 ألف مواطن خلال عام

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى 2 مليون و881 ألفا و589 مواطنا بوحدات الرعاية الأساسية والتي تغطي قرى المحافظة، موضحًا أن تلك الخدمات تمثلت في خدمات العيادات الخارجية الموجودة بالوحدات وقدمت خدماتها إلى 896 ألفا و165 مواطنا، وكذلك خدمات عيادات الأسنان والتي تم تقديم 220 ألفا و942 خدمة للمواطنين من خلالها.

وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن 679 ألفا و735 سيدة حصلن على خدمات تنظيم الأسرة، وحصول 959 ألفا و855 مواطنا على التطعيمات المقررة لهم، كما قدمت تلك الوحدات الخدمات الطارئة إلى 124 ألفا و892 حالة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تشغيل 44 وحدة تم رفع كفاءتها ضمن منظومة الريف المصري، وكذلك تشغيل 7 مراكز لطب الأسرة تم تطويرها تطويرا شاملًا ضمن نفس المنظومة، مضيفا أن تلك المراكز هي: مراكز طب الأسرة بأم دومة التابع لمركز طما، مركزي طب الأسرة بالجزازرة وبالغريزات بمركز المراغة، ومراكز طب الأسرة بكوم بدار والأحايوه غرب والزوك الشرقية بمركز المنشاة، مركز طب الأسرة بني حميل بالبلينا.

وأشار أبوهاشم إلى مدي أهمية قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرعاية الصحية الأساسية، وعلى رأس اهتماماتها كونها حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.