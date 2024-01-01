بـ3 ملايين جنيه.. إنشاء وحدة لرعاية الأم والجنين بـ"سوهاج الجامعي القديم"

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إنشاء وحدة لرعاية "الأم والجنين" بالمستشفي الجامعي القديم، بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين في حالات الحمل عالية الخطورة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة

ومن جانبه، أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، بدعم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وموافقته علي شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة بتكلفة 1.9 مليون جنيه، حيث يقوم بعملية تصوير الجنين في شكل ثلاثي الأبعاد مما يساعد الطبيب علي اكتشاف أصغر عيوب خلفية في الجنين او في الجهاز التناسلي للمرأة، والذي يعد طفرة علي مستوي الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

تفاصيل وتجهيزات الوحدة

ومن جهته قال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، أن الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، وايضًا تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض.موضحًا ان الوحدة تتضمن جهاز ثنائي الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Software، يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها الي تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.

جدير بالذكر ان الوحدة يقوم بالإشراف عليها الدكتور احمد حسين، والدكتور محمد ابوالليل، وتعمل 4 أيام في الأسبوع من الإثنين الي الخميس، وتستقبل في اليوم بمتوسط 40 حالة من الداخل، و5 حالات من الخارج.

عمل التحليلات الطبية الخاصة بالترقي بمركز السموم الاكلينيكية والبيئة

فيما شهد مركز السموم الاكلينيكية والبيئة بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، إقبالا كبيرا من المواطنين والعاملين بالدولة، لعمل التحليلات الطبية الخاصة بالترقي للدرجات الوظيفية العليا، حيث يستقبل المركز بمعدل 120 حالة يوميًا.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان مركز علاج السموم بالمستشفي الجامعي يقدم العديد من الخدمات للجمهور الخارجي والعاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص، ومنها إجراء تحاليل السموم والمخدرات للمواطنين، وكذلك للشركات والهيئات المختلفة، الي جانب توعية الجمهور بأخطار الأدوية والسموم وكيفية التعامل معها، وتدريب الأطباء من وزارة الصحة والجامعة علي استقبال وعلاج حالات التسمم.

و أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن مركز السموم الإكلينيكية والبيئة، يستقبل أكثر من 120 حالة في اليوم الواحد، لعمل إجراءات تحليل المواد المخدرة وتعاطي الكحليات لجميع الفئات من المرضي والموظفين المقبلين علي الترقي للدرجات الوظيفية العليا، بالاضافة الي تحليل مستوي عقار "الميسوتريكسات" الخاص بمرضي الأورام.