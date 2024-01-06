بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تجهيز 5 وحدات عناية مركزة بمستشفى سوهاج الجامعى

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تجهيز ٥ وحدات عناية مركزة على أعلى مستوى بقسم النساء والتوليد، بالمستشفى الجامعي القديم، بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

وأضاف النعماني، أنه لأول مرة يتم تجهيز وحدة عناية مركزة بقسم النساء والتوليد، لتقديم خدمات علاجية متخصصة، والتي تعد طفرة كبيرة فى مجال الرعاية الصحية بحالات الحمل وما بعد العمليات لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن الوحدة مجهزة بعدد 5 أسرة عناية مركزة مزودة بجهاز تنفس صناعي، لخدمة قطاع كبير من المريضات بقسم النساء والتوليد، ممن يعانون حالات مرضية غير مستقرة، تتطلب تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة.

وأوضح الدكتور صلاح رشيد، رئيس القسم، أن هذه الوحدة تدار بالاشتراك مع قسم التخدير والعناية المركزة، ويتم استخدام هذه الوحدة في حالات حدوث تغيرات فجائية أو عدم استقرار في قياس الضغط أو السكر أثناء الولادة أو الحمل أو ما بعدهما، مضيفًا أن الوحدة يقوم على تشغيلها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

فعاليات الدورة التدريبية الأولى للتنمية المستدامة

كما نظم مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للتنمية المستدامة، والتي استهدفت عددا من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين ومعاونيهم، وذلك بقاعة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعد التنمية المستدامة أحد المحاور الرئيسية الثلاثة التي ارتكزت عليها الاستراتيجية، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجلس الجامعة قد وافق على اعتماد دورة التنمية المستدامة لتكون ضمن الدورات المخصصة لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مضيفًا أن مدة الدورة 10 ساعات تدريبية مقسمة على يومين، شارك بها 15 عضو هيئة تدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين، موضحًا أنها اشتملت على اختبارات قبلية وبعدية إلكترونية تطبيقًا لمبادئ الاستدامة في تقليل استخدام الورق، كذلك شملت عددا من العروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وغيرها.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير المركز، أن موضوعات الدورة تضمنت التعريف برؤية مصر 2030، ومفاهيم التنمية المستدامة، وعناصرها وأهدافها والمعوقات والتحديات التي تواجه تطبيقها، بالإضافة الي توضيح أمثلة على كل من الاستدامة البيئية والتغيرات المناخية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في العملية التعليمية والطرق الزراعية الحديثة، وريادة الأعمال الخضراء، الي جانب الواقع والمأمول فى مجال الصحة المستدامة، ومدى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية ومساهمة الجامعة في تحقيق ذلك.

حاضر في التدريبات كل من الدكتور حمدي حسانين مدير المركز، ومن أعضاء المركز كل من الدكتور عماد صموئيل، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندا عبد المحسن أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية الطب، والدكتور عبدالعليم سعد رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

وفي ختام الدورة التدريبية منح الدكتور خالد عمران شهادات معتمدة للمتدربين.