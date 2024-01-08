الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم محلًا للأدوات المنزلية بسوهاج

حريق يلتهم محلًا
حريق يلتهم محلًا للأدوات المنزلية

التهم حريق هائل محلًا للأدوات المنزلية بمحافظة سوهاج، نتيجة التوصيلات العشوائية للكهرباء، وتقدر الخسائر في حدود مليون جنيه، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح؛ ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها منعًا لامتداد النيران.

وتعود أحداث الواقعة عندما شهد شارع 23 يوليو بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، منذ عدة دقائق، حريقًا هائلًا بمحل أدوات منزلية، به بضاعة تقدر بأكثر من مليون جنيه، حيث نشبت النيران والتهمت كل شيء.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ عبر خط النجدة حول نشوب النيران بمحل أدوات منزلية بشارع 23 يوليو أمام برج راشد، دائرة المركز.

وعلى الفور، تم انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة منعًا لامتداد النيران لبقية المحلات والمنازل المجاورة له، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد نيران الحريق والسيطرة عليه، وبالفعل تم إخماد النيران دون حدوث أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق هائل بمحافظة سوهاج العشوائية للكهرباء خسائر لامتداد النيران بمركز ساقلتة

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