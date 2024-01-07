الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يزور المطرانيات ويهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

محافظ سوهاج يزور
محافظ سوهاج يزور المطرانيات

قدَّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل  بالكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

محافظ سوهاج يهنئ الأقباط

ووجَّه المحافظ التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية وجيشه العظيم ورجال شرطته البواسل، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك الأعياد والمناسبات فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة للأخوة الاقباط لفيف من رجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية، والشعبية، ومن المقرر أن يزور محافظ سوهاج ومرافقيه أيضًا مطرانيات الأقباط بجرجا، والبلينا، وطهطا، والمراغة.

طارق الفقي مدير امن سوهاج المخابرات كعيدية اطفال الهدايا العينية

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