الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يختتم جولته مساءً بتهنئة الأخوة الأقباط بمطرانية طهطا وكنيسة المراغة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

اختتم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولته التي بدأت صباح اليوم، لتهنئة الإخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية طهطا، وكنيسة المراغة، حيث قدم المحافظ التهنئة للأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة.

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

هذا وقد شهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.

طارق الفقي والتنسيق رفع درجة الاستعداد إدارة مرور سوهاج كافة الخدمات

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