رئيس جامعة سوهاج يشارك الأخوة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد

شارك منذ قليل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ونخبة من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح- عليه السلام- الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام، وذلك وسط جموع آلاف من أبناء الشعب المصري في جو يعلوه صوت الأخوة والسلام، ويسوده الأمان والاستقرار، بمشاركه قيادتنا العظيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحرص بالتواجد الدائم جنبًا إلى جنب مع المصريين في جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، والذي يبرهن على أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للمحبة والوحدة والعطاء.

وأشاد النعماني بكلمة الرئيس السيسي والذي اكد بها علي ان هذا العام سيكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله، الي جانب موقف الدولة المصرية تحاه القضية الفلسطينية، والذي تسعي دائمًا إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء فى غزة.، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار".

ووجه رئيس الجامعة كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عيد الفتاح السيسي ولقداسة البابا تواضروس ولجميع الحاضرين، مثمنًا أجواء وروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة ومشاعر السماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

جدير بالذكر انه تعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الكنيسة الأكبر في الشرق الأوسط.