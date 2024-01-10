الأربعاء 10 يناير 2024
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تتويج فريق الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج فى نهائى مباريات كرة القدم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تتويج فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بكأس البطولة في نهائي مباريات بطولة الجامعة لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فريق كلية الآداب بركلات الترجيح، وأيضًا فوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الثالث عقب فوزه على فريق كلية التجارة بثلاث نقاط مقابل لا شيء، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة للفرق الفائزة والمشاركة فى البطولة، مشيدًا بأدائهم المتميز ومستواهم الرياضي المشرف، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح دراسيًا وعلى مستوى الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة بتنظيم الأنشطة الطلابية والبطولات القمية والمحلية التى تسهم فى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، لاختيار أفضل وأقوى العناصر لتكوين منتخب جامعي قوي يمثل اسم الجامعة فى كل الأنشطة والفعاليات.

وقال صبري محمد، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، إن البطولة شارك بها ٢٨٨ طالبًا من ١٦ كلية، بالإضافة إلى فريق المدينة الجامعية، موضحًا أن المباريات أُقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، تحت إشراف أخصائي إدارة النشاط الرياضي.

وأضاف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه قام بتحكيم المباريات الكابتن حمادة القلاوي حكم الدوري المصري الممتاز، والدكتور محمد سيد والدكتور محمد أحمد حكام الاتحاد المصري لكرة القدم.

جدير بالذكر أنه في ختام المباراة سلَّم الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الميداليات للفريق الفائز.

حسان النعماني سوهاج رئيس جامعة والذكاء الاصطناعي كلية الأداب الرياضي

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