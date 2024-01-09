رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير الإمتحانات بكلية الحقوق في يومها الأول

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024 بكلية الحقوق، والتي يؤديها 11 ألف طالب وطالبة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمقر الجديد للجامعة.

توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على توافر كافة سبل الراحة والرعاية وكذلك توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على الإلتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، التأكد من عدم إرتداء أي طالب أو طالبة للسماعات اللاسلكية. والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم، وكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

الاطمئنان على مواصفات الورقة الامتحانية ومضمونها للمادة الممتحنة

كما اطمئن النعماني، علي مواصفات الورقة الامتحانية ومضمونها للمادة الممتحنة، وتغطيتها لأهداف المقرر، وممثلة لمحتواه، ومراعاتها للفروق الفردية للطلاب تحقيقًا للعدالة،

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة، لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأضاف الدكتور رابح رتيب أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها والتي ستنتهي يوم 25 من شهر يناير الجاري، موضحًا ان الطلاب يؤدوا الامتحانات داخل 64 لجنة امتحانية.

مناقشة توزيع الأعداد المطلوبة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بعدة كليات

في سياق آخر، عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة اجتماعا طارئا لمناقشة توزيع الأعداد المطلوبة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وذلك بكليات الحقوق، التربية النوعية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز والطفرة في أداءه المؤسسي، والتي انعكست بدورها على تحسين بيئة العمل الوظيفية، مضيفًا ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد وافق علي الاعلان عن شغل وظائف لعدد ٢١ عضو هيئة التدريس بالجامعة موزعة كالآتي، بالنسبة لكلية الحقوق٢ استاذ مساعد بقسمي القانون العام والقانون الجنائي، ٥ مدرس بأقسام الإقتصاد والمالية العامة، القانون المدني، المرافعات المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص وفلسفة القانون وتاريخه.

وأضاف النعماني انه بالنسبة لكلية التربية النوعية ٦ مدرس بأقسام التربية الفتية، ( رسم وتصوير- اشغال خشب)، قسم الاقتصاد المنزلي(نسيج- ادارة منزلية)، قسم الاعلام التربوي( مسرح تربوي)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ٨ مدرس. عدد ٢ بقسم تكنولوجيا المعلومات، ٢ بقسم نظم المعلومات، ٢ بقسم شبكات الحاسب، و٢ بقسم علوم الحاسب.

وجدير بالذكر انه على الراغبين فى الحصول على الوظيفة تقديم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالادارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية والوظائف القيادات والاشرافية.