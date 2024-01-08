جامعة سوهاج تنظم مسابقة عالمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال

نظمت جامعة سوهاج ندوة تعريفية عن "مسابقة هلت برايزhult prize لريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، بحضور كل من الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، ولفيف من طلاب الأسرة، في قاعة مبنى كرياتيفا بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الهدف من الندوة صقل معارف ومهارات الطلاب في دائرة الأعمال، إلى جانب تطوير المعتقدات والقيم والمواقف، مؤكدًا أن الندوة تعمل على تحفيز الابتكار وزيادة القدرات في استخدام التكنولوجيا وتحليل المستجدات في مواقف العمل، وإنشاء خطط العمل الناجحة، وتنمية كل المواقف التي تصب في اتجاه التغيير، وإحداث تغيير جذري في العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء غالب أن مؤسسة هالت برايز هي مؤسسة دولية، تهدف لتعزيز مهارات ريادة الأعمال في المجتمع لدى طلاب الجامعات في جميع الدول، حيث تقوم المؤسسة بإطلاق تحدي يعالج مشكلة عالمية كل عام، وذلك استنادًا لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن جائزة هلت هي مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، تتنافس الفرق المشاركة فيها على تدشين مشروعات، تهدف إلى معالجة أحد التحديات الاجتماعية العصيبة.

وأشار رئيس طلاب من أجل مصر إلى أن الندوة تناولت التعريف بالمسابقة، وعرض الجدول الزمني التي سوف تقام به المسابقة في محافظة سوهاج، وكيفية المشاركه بها، مؤكدًا أن مشاركه اليوم تأتي ضمن أهداف الأسرة لتشجيع الطلاب للاهتمام والمشاركة في مسابقة ريادة الأعمال، ونشر تلك الثقافة بين الطلاب من خلال الشراكات التي تقوم بها طلاب من أجل مصر مع مسابقات ريادة الأعمال داخل الجامعات، مضيفًا أنه قام بتنظيم الندوة كل من الطالب محمود مجدي، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة المنظمة، والطالبه أروى محسن، كلية الزراعة نائب رئيس اللجنة، وعدد من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر.