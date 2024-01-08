الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" بسوهاج يوزعون الهدايا والألعاب على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد

طلاب من أجل مصر
طلاب من أجل مصر

شاركت أسرة “طلاب من أجل مصر” بجامعة سوهاج  برئاسة الدكتور علاء غالب، وتحت إشراف الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، الإخوة المسيحيين فرحتهم بالعيد بزيارة معظم الكنائس والمطرانيات في محافظة سوهاج، بتقديم التهاني لهم وتقديم الهدايا والألعاب للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وأكد الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أن الأسرة الطلابية تحرص على بث روح التسامح والمحبة والوحدة الوطنية بين الطلاب المسلمين والمسيحيين فى كل المناسبات، مؤكدا خلال الزيارة أن الطلاب جاءوا للاحتفال بأعياد الميلاد مع أصدقائهم بالكنيسة لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

 

وأكد غالب، وحدة النسيج المصري مسلمين ومسيحيين على مر العصور وأنهما على قلب رجل واحد على مر العصور في مواجهة وتجاوز كافة التحديات؛ متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان والتنمية فى شتى المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وبدأت الجولة بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث قدم الجميع التهنئة للقس مايكل يعقوب راعي الكنيسة الإنجيليّة،  ثم توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك مقدمًا التهنئة للأنبا توما، واختتم زيارته بزيارة مطرانية سوهاج، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة.

 

ولفت غالب إلى أن طلاب من أجل مصر قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية تعبر عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، وتعبيرًا عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

طلاب من أجل مصر جامعة سوهاج الدكتور علاء غالب الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة ا الاخوة المسيحيين مسيحيين الأنبا باخوم مطران سوهاج

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