"تضامن سوهاج" توزع 1000 كيلو لحوم مجانا على غير القادرين بالكنائس

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج برئاسة رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الكبرى فى تنظيم احتفالية كبرى لتوزيع عدد 1000 كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيسة الشهيد بطهطا، وكنيسة مارجرجس بسوهاج، والكنيسة الأرثوذكسية بسوهاج، وذلك في إطار الاحتفالات بمناسية العام الميلادى الجديد 2024.

جاء ذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، إنه تم توزيع عدد (1000) كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحييين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.