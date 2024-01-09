مجلس مدينة أخميم يوجه حملات مكثفة للنظافة ورفع الأتربة بموالمخلفات حيط الكنائس

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بمحيط الكنائس والاديرة ووالمدارس، قبل بداية الامتحانات وتمهيد الطرق فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ،بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات من الشوارع والميادين وتحسين المظهر العام فى المركز والقرى التابعة.

حملات نظافة مكثفة في سوهاج

وقال المهندس لطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أن حملة النظافة استهدفت القرى التابعة للمركز ومدينة أخميم وتم تجميع المخلفات بنقاط تجمع المدينة كالتالى.

قرية الحواويش، تم رفع المخلفات والأتربة بمحيط الكنائس والأديرة بالقرية بطريق الديابات _الحواويش من الناحية الشرقيه ومن طريق الطواحين وأمام كوبرى مناع بالديابات والمرشح وطريق الخلوة وعرب مهدى ورفع جميع نقاط تجميع المخلفات وذلك بمعدات الوحدة المحلية بالحواويش بإجمالى حمولة 65 طن.



إزالة 45 طن مخلفات بسوهاج

قرية نيدة، تم تجميع المخلفات بمختلف شوارع القرية الرئيسية وبجوار المدرسة وطريق الأطاولة وتم تجميع 45 طن مخلفات.

وشدد "الشريف" على تواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وازالة الاشغالات ورفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام خاصة بعقب الأعياد وبظل إستقبال إجازة نصف العام.

في سياق آخر ، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، معرض أكبر حملة كساء الذي ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة " دكان الفرحة "، ويوفر 30 ألف قطعة ملابس بالمجان، وذلك بإحدى قاعات المناسبات بحي شرق سوهاج، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وعادل إمام مسئول مبادرة " دكان الفرحة ".

وأشاد محافظ سوهاج بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر لمحافظة سوهاج، مشيدا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به والتي تناسب مختلف الأعمار بالاسرة، والتقى المحافظ عدد من الأهالي المستفيدين، واستطلع آرائهم حول المعرض والملابس المتاحة، مؤكدا لهم أن الدولة لا تألو جهدا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.