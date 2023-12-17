الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عليا المواقف" تناقش تعريفة ركوب السيارات بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

عقدت اللجنة العليا للمواقف بـمحافظة سوهاج برئاسة اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا طارئا مساء اليوم، لمناقشة تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي داخل مدينة سوهاج، خلال فترة صيانة كوبري أخميم.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها إجراء تغيير طفيف بصفة مؤقتة في تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي بما يتناسب مع المسارات الجديدة البديلة لكوبري أخميم، وجاءت على النحو التالي:ـ

ـ استمرار العمل بتعريفة الركوب القديمة حال مرور السيارات على كوبري أخميم من خلال الحارة المسموح بها، وزيادة تعريفة الركوب حال مرور السيارات على الكوبري العلوي القبلي بالزيادات التالية:ـ

ـ زيادة تعريفة الركوب بقيمة 50 قرشا لخط سير السرفيس المتجه من الشرق إلى ميدان العارف وميدان الشهيد والعكس لتصبح 3 جنيه.

ـ زيادة تعريفة الركوب بقيمة 1.5 جنيه، لخط سير السرفيس المتجه من الشرق إلى موقف العبور البحري والعكس لتصبح 4 جنيه.

ـ زيادة قيمة تعريفة الركوب لخط سير أخميم سوهاج والعكس بقيمة 50 قرشا، لتصبح 3.5 جنيه.

ـ زيادة قيمة تعريفة الركوب لسيارات التاكسي من شرق المدينة إلى غرب المدينة أو العكس لتصبح 20 جنيه.

ـ على أن تكون تلك الزيادات لفترة مؤقتة حتى الانتهاء من أعمال صيانة كوبري أخميم، مع تكليف الوحدات المحلية بمركز ومدينة سوهاج، وأخميم؛ لعمل الملصقات اللازمة بالتعريفة الجديدة المؤقتة ووضعها على السيارات العاملة على هذه الخطوط بوضوح مع تكليف إدارة مرور سوهاج، وإدارة المواقف بالمحافظة بالمتابعة المستمرة وفرض رقابة صارمة على تنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك.

اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام مدينة سوهاج بتعريفة الركوب القديمة الزيادات لفترة مؤقتة

الأكثر قراءة

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

بسبب سبوع ابنته حمو بيكا يرد على منتقديه: "سيبوا الملك للمالك"

المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح: "عجبتنى قلت ابعت لها ونتعرّف"

ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس