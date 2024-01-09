الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

وكيل تعليم سوهاج يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه فاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بعدد من مدارس سوهاج للاطمئنان على حسن سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة.

وشدد الدكتور ياسر محمود خلال متابعاته على الالتزام الكامل بكافة القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات بهدف تحقيق أعلى مستوى من الانضباط في أعمال الامتحانات، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة وكذلك مطابقتها لما ورد في المناهج الدراسية.

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كما أوصى وكيل الوزارة بضرورة تكاتف جميع القائمين على أعمال الامتحانات بجميع اللجان، لتوفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب وبث الطمأنينة في نفوسهم لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر بما يضمن حسن سير الامتحانات وحصول كل طالب على حقه بعدالة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

من جانبه، أكد فاضل النحاس مدير عام التعليم الابتدائى أن مدارس المرحلة الابتدائية بقيادة استعدت خلال الايام الماضية لامتحانات صفوف النقل  الرابع والخامس والسادس  لاداء الامتحانات بكل سهوله ويسر خاصة المدارس التى تعمل فتره  مسائيه والبالغ عددها (٤٦) مدرسة على مستوى المحافظة  والتى يؤدى فيها مايقرب من (١٤٦٥٧) طالب وطالبة الإمتحانات بها  مشيرًا إلى أن عدد طلاب  الفترة الصباحيه بلغ (٣٣٥٨٦٨) طالب وطالبة موزعين على ( ١٠٠٨)  مدرسة  على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين يخوضون الامتحانات التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس المقيدين بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / م٢٠٢٤ بلغ ٣٣٥٨٦٨ طالب وطالبة، موزعين على ١٠٠٨ مدرسه ضمن الفترة الصباحية وعدد ١٤٦٥٧ طالب وطالبة موزعين على ٤٦ مدرسة  بالفترة المسائية على مستوى المحافظة بصفوف النقل  الرابع والخامس والسادس.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الدكتور ياسر محمود محافظة سوهاج فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي القرارات الوزارية

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