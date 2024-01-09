الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

شاب ينهي حياته بطلق ناري بالخطأ في سوهاج

جثة شاب
جثة شاب

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر إطلاقه النيران على نفسه بالخطأ من سلاح كان بحوزته، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى الجامعي بوصول "عبدالغني م" 21 عامًا، دبلوم تجاري، ويقيم بدائرة المركز، مُصاب بطلق ناري في البطن من الناحية اليسرى، وتوفي فور دخوله المستشفى.

وبالفحص وسؤال والده "محمد ا" 52 عامًا، عامل، أفاد بأنه أثناء تواجده وعبثه بسلاح ناري خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأصابته بالبطن، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة وبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر بذلك.

النيابة العامة محافظة سوهاج مركز العسيرات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج

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