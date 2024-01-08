مديرية العمل بسوهاج تنجح في تسوية مستحقات 16 عاملا بشركة

أعلنت مديرية العمل في محافظة سوهاج، نجاح جهود التسوية الودية لاستعادة حقوق 16 عاملا في شركة توزيع وتوريدات بسوهاج، حيث بلغت قيمة التسوية 994 ألف جنيه.

جاءت هذه الجهود بعد تقديم العمال شكوى إلى مكتب تفتيش وعلاقات العمل وسط سوهاج، حيث طالبوا بتعويض عن كل سنة من مدة خدمتهم، بالإضافة إلى رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وطلبوا الحصول على شهادات خبرة تمكنهم من التقدم لعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي المديرية وأجهزتها لتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والقنوات المشروعة لتقديم طلباتهم وشكاويهم.



مصرع 4 أشخاص أسفل عجلات القطار في سوهاج

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، بأن تلك التسوية تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة حل المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج بطرق ودية، والحرص علي تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وأضاف مدير المديرية جرى اتفاق بين عمال الشركة بسوهاج والبالغ عددهم 16 عامل وبين صاحب الشركة لحصولهم علي مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، حيث جرت 3 جلسات تسوية خلال أسبوع بمكتب مدير المديرية بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ممثلًا عن أصحاب الأعمال ، وعبد الرؤوف سرور رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ممثلًا عن العمال وبحضور العمال وصاحب العمل ونجحت جهود التسوية في الجلسة الثالثة في صياغة اتفاق تسوية بمقتضاه يحصل العاملون علي حقوقهم عن مدة خدمتهم وفقًا للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وباقي طلباتهم من صاحب العمل في موعد أقصاه 25 يناير الجاري وعدم اللجوء للقضاء حفاظًا على العلاقة الطيبة بين الطرفين.



وأشار مدير المديرية إلى أن جميع الأطراف الحضور قدموا الشكر والتقدير لوزارة العمل والمديرية على جهودها الحثيثة لتعزيز علاقات العمل وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية، ومنوهًا إلى أنه حضر جلسات التسوية إلهام السيد مدير عام المناطق، ومحمود عبدالهادي مدير إدارة الرعاية، ومحمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل، وريجان فرج مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج، وأحمد دهب مفتش العمل، كما كلف مدير المديرية مكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج بمتابعة حصول العمال علي مستحقاتهم في الموعد المحدد دون تأخير وفقًا لاتفاق التسوية المبرم بين الطرفين.

