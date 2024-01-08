مصرع 4 أشخاص أسفل عجلات القطار في سوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، في سوهاج.

لقيت "ا. ع" 17 عامًا، طالبة، مصرعها تحت عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بطما شمالي المحافظة.

كما شهد مركز شرطة طما مصرع "م. م" 32 عامًا، أسفل عجلات القطار المكيف أثناء عبوره مزلقان الساحل حال عبور القطار المشار إليه.

فيما شهد مركز شرطة سوهاج، مصرع تلميذة تدعى "ج. ح" 11 عامًا تحت عجلات القطار "الإسكندرية/ الأقصر" حال عبورها شريط السكة الحديد بين محطي بلصفورة والمنشاة، من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

كما لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها حال استقلالهما القطار الروسي من محطة سكة حديد جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

أُخطر اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، وتحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.