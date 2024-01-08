تفاصيل مبادرة "هنوصلك" لخدمة ذوي الهمم في سوهاج

أكد الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج تواجد حملة "هنوصلك" التي أطلقتها الوزارة تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وأن الحملة مستمرة لخدمة أخواتنا وأبناءنا من ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة التضامن لتقريب المسافات عليهم وسرعة استخراج الكروت.

وأضاف السمان لـ"الدستور"أن حملة "هنوصلك" شاركت في تنفيذها المديرية، حيث تقوم بتوفير البيانات للمستهدفين وأجهزة الكمبيوتر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمروإحدى الجمعيات الأخرى ويتم اختيار مركز شباب في أماكن متفرقة لتحقيق الانتشار المطلوب.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، استعرضت عدة أماكن تواجد حملة هنوصلك، الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، حيث تتواجد في 4 محافظات من بينها سوهاج.

وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة الطريقة الوحيدة التي تعترف الدولة بحاملها كشخص من ذوي الإعاقة، وتساعد في الحصول على الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تتواجد اليوم في كلًا من: “الشرقية، سوهاج، الغربية والدقهلية”، حيث تتواجد في محافظة الشرقية داخل مكتب تأهيل منيا القمح الموجود في مركز شباب منيا القمح، أما الغربية فتتواجد في مكتب تأهيل شبشير الحصة، الموجود في مركز طنطا فيشا سليم داخل الجمعية الشرعية بفيشا سليم.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة اليوم من قاطني محافظة الدقهلية، من خلال مكتب تأهيل السنبلاوين، الموجود في مركز شباب البلامون الواقع بمركز السنبلاوين.

وبحسب ما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإن الحالات المستحقة هي:

البتر متعدد الأطراف

متلازمة داون

فقد البصر التام

اضطراب طيف التوحد

مصابو شلل الأطفال في طرف واحد

ضمور العضلات وذوي القزامة

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة

مريض الهيموفيليا

الشلل الدماغي

درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة

ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أمراض الدم المزمنة

اضطراب فرط الحركة، الجذام

تيبس المفاصل في أطراف متعددة

صغر أو كبر حجم الرأس

الإعاقات السمعية

طيف التوحد

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي

فقد السمع التام

درجة فقد السمع 55 ديسبل

قصار القامة "طولهم أقل من 140 سم"