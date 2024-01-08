الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تحيا مصر" يوفر 60 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية بمحافظة سوهاج، ويضم 60 ألف قطعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات، للأسر الأَوْلى بالرعاية؛ لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن "معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة خمس أيام، ويستهدف 6000 أسرة ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وجمعية شباب النيل".

وأشار "عبدالفتاح" إلى أنَّ معارض الحماية الاجتماعية تعمل على تسخير كل سُبل الدعم والرعاية للمستحقين، وتجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسيع نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية، في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر الأَوْلى بالرعاية، لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

واستطاع صندوق «تحيا مصر»، عبر مبادرة "دكان الفرحة" ومعارض الحماية الاجتماعية، تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية، ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي، بحيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة، استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، إذ يتم البحث والتقصي عبر الجمعيات بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

تحيا 1
تحيا 1
معرض الحماية الاجتماعية بمحافظة سوهاج 60 ألف قطعة من الملابس صندوق تحيا مصر 6000 أسرة

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