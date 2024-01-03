الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحمد الشيخ: نسعى للترويج للبورصة وجذب مستثمرين جدد.. و3 شركات تقدمت للقيد

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الإدارة تسعى للترويج لقيد الشركات، وجذب مستثمرين جدد من خلال عقد لقاءات مع منظمات رجال الأعمال، والجامعات، وكذلك التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى لإمدادهم بالبيانات اللازمة للترويج للقيد بالبورصة.

وأضاف  رئيس البورصة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن المستثمرين الأجانب سيعاودون الاستثمار بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، وتنافسية سوق المال المصرى سواء تنوع القطاعى ليصل إلى 18 قطاعًا، وحجم سوق ضخمة يتجاوز 105 ملايين نسمة.

وارتفع أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر فى عام 2023 مقابل 1500 مستثمر فى عام 2022، كما وزاد عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال عام 2023 إلى 381.8 ألف مستثمر، مقابل 175.8 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 57.8 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومقابل 24.4 ألف مستثمر خلال عام 2020، منخفضة من 28.3 ألف مستثمر خلال عام 2019.

وبالنسبة للمستثمرين الجدد من المؤسسات، سجلت البورصة 3.8 ألف مستثمر خلال عام 2023 مقابل 1.5 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 1.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، وسجل عام 2020 ألف مستثمر جديد من المؤسسات، و1.6 ألف مستثمر من المؤسسات خلال عام 2019.

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