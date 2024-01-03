ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة إلى 385.6 ألف خلال 2023

54 % منهم شباب..

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أعداد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد في عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.

وزاد عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال عام 2023 إلى 381.8 ألف مستثمر، مقابل 175.8 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 57.8 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومقابل 24.4 ألف مستثمر خلال عام 2020، منخفضة من 28.3 ألف مستثمر خلال عام 2019.

وبالنسبة للمستثمرين الجدد من المؤسسات، سجلت البورصة 3.8 ألف مستثمر خلال عام 2023 مقابل 1.5 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 1.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، وسجل عام 2020 ألف مستثمر جديد من المؤسسات، و1.6 ألف مستثمر من المؤسسات خلال عام 2019.

وذكر أحمد الشيخ رئيس البورصة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن نسبة أعداد المستثمرين الجدد من الفئة العمرية (18-30 سنة) بلغ 54%، وبلغت نسبة الفئة العمرية من (18-45 سنة) سجل 89% من إجمالي أعداد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة.