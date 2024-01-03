الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

54 % منهم شباب..

ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة إلى 385.6 ألف خلال 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أعداد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد في عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.

وزاد عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال عام 2023 إلى 381.8 ألف مستثمر، مقابل 175.8 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 57.8 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومقابل 24.4 ألف مستثمر خلال عام 2020، منخفضة من 28.3 ألف مستثمر خلال عام 2019.

وبالنسبة للمستثمرين الجدد من المؤسسات، سجلت البورصة 3.8 ألف مستثمر خلال عام 2023 مقابل 1.5 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 1.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، وسجل عام 2020 ألف مستثمر جديد من المؤسسات، و1.6 ألف مستثمر من المؤسسات خلال عام 2019.

وذكر أحمد الشيخ رئيس البورصة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن نسبة أعداد المستثمرين الجدد من الفئة العمرية (18-30 سنة) بلغ 54%، وبلغت نسبة الفئة العمرية من (18-45 سنة) سجل 89% من إجمالي أعداد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة.

البورصة المصرية أعداد المستثمرين الجدد البورصة المستثمرين الجدد المؤسسات 3800 مستثمر حصاد العام

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

أسماء.. لم أزل "منصور" ولم أُهزم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة