الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 78.9%

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، عن ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 78.9% خلال العام المنقضي 2023، ليغلق عند مستوى 1.72 تريليون جنيه، بما يمثل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى النسبة الأعلى منذ 6 سنوات 2017.

وقال الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد، اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية إن قيم وأحجام التعاملات زادت أيضا بشكل ملفت عن السنوات الماضية ليحقق أيضا مستوى تاريخيا، مشددا على ارتفاع قيم التعاملات إلى 3.42 تريليون جنيه خلال 2023، مفسرا ذلك بتضاعف قيم تداولات أسهم البورصة المصرية للشركات المقيدة، حيث سجلت مستوى 664 مليار جنيه، مقارنة بـ349 مليار جنيه عام 2022، وبنسبة زيادة بلغت 90% وكذلك بدء التداولات رسميا على أذون الخزانة فى السوق الثانوية.

وأشار رئيس البورصة إلى ارتفاع أحجام التعاملات بالبورصة أيضا خلال العام المنقضي 2023، لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية مقارنة بـ130 مليار خلال العام الماضي 2022، لافتا إلى أن وصول عدد العمليات المنفذة إلى 21 مليون عملية وهو الأعلى منذ تأسيس البورصة المصرية، مشيرا إلى ارتفاع متوسط عدد المتعاملين اليومى بنسبة 98%، ليصل إلى 20.3 مليون مقابل 10.3 ألف خلال 2023.

احمد الشيخ رئيس البورصة الشركات المقيدة الناتج المحلي الاجمالى المؤتمر الصحفي

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