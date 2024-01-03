80 مليار جنيه زيادة فى أرباح الشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية الربع الثالث من 2023

قال أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن صافى أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما انعكس بالإيجاب على أداء أسهم ومؤشرات البورصة.

وحققت شركات البورصة صافى أرباح بلغت 198 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 97 مليار جنيه خلال عام 2021، ومقارنة مع 34 مليار جنيه خلال عام 2020، وسجلت صافى أرباح شركات البورصة 61 مليار جنيه خلال عام 2019، وسجلت 76 مليار جنيه خلال عام 2018- وفقا للشيخ.

وأضاف "الشيخ"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن شركات البورصة سجلت صافى أرباح بلغت 178 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بزيادة حوالي 80 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مقابل 139 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة مع 69 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ صافى الربح خلال أول 9 شهور من عام 2020 حوالى 24 مليار جنيه، ومقابل 50 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019، ومقارنة مع 60 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 201.

وأكد أن عدد الأسهم التى ارتفعت أسعارها خلال عام 2023 بلغ 161 سهمًا، مقابل 120 سهمًا خلال عام 2022، ومقارنة مع 102 سهم خلال عام 2021، و119 سهمًا خلال عام 2020، و51 سهمًا خلال عام 2019، و48 سهمًا خلال عام 2018، فيما تراجعت عدد الأسهم المنخفضة إلى 45 سهمًا خلال عام 2023 مقابل 87 سهمًا خلال عام 2022، ومقارنة مع 110 أسهم خلال عام 2021، و86 سهمًا خلال عام 2020، و152 سهمًا خلال عام 2019، و160 سهمًا خلال عام 2018.