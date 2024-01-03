الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأسهم المصرية تحقق أعلى عائد في العالم خلال 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأسهم المصرية استطاعت تحقيق عوائد بالدولار جعلتها في مقدمة العديد من أسواق المال العالمية خلال عام 2023، إذ ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 56.7%، متفوقًا على مؤشر ناسداك بنسبة 53.8%، وحل مؤشر إيجي إكس 100 ببورصة مصر في المركز الثالث بعائد بنسبة 52.4%، وبلغ عائد مؤشر إيجي إكس 30 بالبورصة المصرية نسبة 36.6%.

وتفوقت مؤشرات البورصة المصرية على مؤشرات كبرى أسواق المال العالمية، وأبرزها مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وحقق عائد بنسبة 24.2%، ومؤشر داكس الألماني وبلغ العائد 24.1%، يليه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.7%، أعقبه مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 20.12%، وزاد مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 19.2%، وحقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي عائد بنسبة 16.1%، ونما مؤشر تاسي بنسبة 14.5%.

كما حققت مؤشرات داو جونز الصناعي، وفوتسي 100، والبحرين، وقطر عوائد بنسبة 13.7%، 9.2%، 4%، 1.3%، على الترتيب، فيما تراجعت قطاعات هانج سينج ببورصة هونج كونج بنسبة 13.8%، وهبط قطاعات بورصة مسقط، وشنغهاي، وفوتسي أبو ظبي بنسبة 6.9%، 6.4%، 6.2%، على التوالي.

ذكر رئيس البورصة، أن مؤشرات البورصة المصرية حققت عوائد دولارية إيجابية خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، وتصدر مؤشر ناسداك بعائد بنسبة 165.8%، أعقبه مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 122.1%، يليه مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 94.9%، وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 90.3%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 88%، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 61.6%.

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