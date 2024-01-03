الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحمد الشيخ يستعرض 5 مقترحات للتعامل مع التحديات الراهنة التى تمر بها البورصة

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن هناك مقترحات للتعامل مع التحديات الراهنة التي تمر بها البورصة، والتى أهمها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال الشركات المقيدة سواء النقدية أو المجانية، بالإضافة إلى دراسة تخفيض قرار الاكتتاب في زيادة رءوس الأموال لتكون بحد أدني ١٠ أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى ٧ أيام.

وأضاف الشيخ خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2023، أن بين المقترحات التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة النسبة الموجهة للاستثمار في البورصة من أموال الصناديق الخاصة والهيئات والمؤسسات مثل البريد والأوقاف والتأمينات في ضوء المعدلات المطبقة عالميا، بالإضافة إلى تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الأنشطة ذات الارتباك بتداول بالبورصة مثل مديري الاستثمار وشركات ترويج وتغطية الاكتتابات تحت مسمى أعضاء مشاركون وتعديل التصنيف الحالي؛ ليكون بمسمى أعضاء عاملون.

وأوضح أنه يمكن تعديل هيكل مجلس إدارة البورصة المصرية فيما يخص الأعضاء المنتخبين باشتراط ألا يقل عدد ممثلي شركات السمسرة عن عضوين.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن الشركات الأجنبية مهتمة بالسوق المصرية، موضحا أن تحليل للعملاء الجدد في البورصة هو أمر مهم جدا ومن ثم جاري عمل دراسة تحليلية دقيقة لتوجهات المستثمرين وأي القطاعات تفضل الاستثمار، وكيف يمكن تشجيعهم الدخول في السوق بكثافة، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي يستهدف تجاوز الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية.

كما أوضح الشيخ، أن البورصة تحركت بوعى المواطنين رغم الأزمات العالمية المحيطة بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن شطب الشركات الاختياري الناتجة عن عمليات استحواذ يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن الثبات التشريعي أيضا طول مدة زيادة رءوس الأموال يمثل عقبة جديدة وتقليل الفترة.

البورصة المصرية التحديات الراهنة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رؤوس الأموال الشركات المقيدة تخفيض قرار الاكتتاب

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