الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الموارد الأساسية" يتصدر قائمة قطاعات البورصة الأكبر ربحية خلال 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات عام 2023، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 176.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 164.2%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 119.3%، 116%، على التوالي، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 100.5%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 82.9%.

وزاد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 78.1%، و71%، على التوالي، ونما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 64.3%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 47.1%، كما ارتفع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 22.5%، و20.3%، على التوالي.

وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 13.6%، و11.7%، و11.5%، و4.6%، على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 70.53% خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى نمو منذ 7 سنوات، ليحقق المؤشر نموًا للعام الثالث على التوالي، ويسجل مستوى تاريخيا جديدا، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.

اخبار البورصة البورصة المصرية قطاعات البورصة الموارد الاساسية محمد حمدى زكى

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