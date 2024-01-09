انطلاق امتحانات النقل في سوهاج.. ووكيل الوزارة: تسير بهدوء

انطلقت صباح اليوم امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني بالثانوي العام، والفني بمدارس محافظة سوهاج.

ويؤدي ١١٦٢٤٣ طالب وطابة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم في ٤٦٣ لجنة، كما يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية بصفوف النقل الرابع والخامس والسادس في الفترة مسائية والبالغ عددها ٤٦ مدرسة على مستوى المحافظة، والتي يؤدي فيها ما يقرب من (١٤٦٥٧) طالب وطالبة الامتحانات بها، بالإضافة للفترة الصباحية والبالغ عدد الطلاب بها (٣٣٥٨٦٨) طالبا وطالبة موزعين على ( ١٠٠٨) مدارس على مستوى المحافظة، جميعهم بدأو امتحاناتهم اليوم.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية أنهت خلال الأيام الماضية كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الذي يجرى اليوم في أول أيامه، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وتابع محمود: “شكلنا غرفة عمليات مركزية لرصد أى تجاوزات أو مشكلات خلال سير الامتحان والتي لم ترصد أي مشكلات حتى الآن”.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقة لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأوضح أنه فيما يخص طلاب المرحلة الثانوية انتهت ١٣٨ مدرسة حكومية وخاصة وخدمات، من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الاول الثانوي البالغ عددهم ( ٣٢٢٦٣) طالبا وطالبة على مستوى المحافظة والمقرر لهم أداء الامتحانات ورقيًا طبقا للقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، مع مراجعة كافة الأجهزة والنظم الالكترونيه بمختلف مدارس المحافظة والخاصة بأداء طلاب الصف الثانى الثانوى والبالغ عددهم ( ٢٧٣٠٩) طلاب وطالبات على مستوى المحافظة الامتحانات إلكترونيا باستخدام التابلت.