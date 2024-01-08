الإثنين 08 يناير 2024
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استولت على 2.3 مليون جنيه.. الحبس عامين لـ"مستريحة السيارات" بسوهاج

مستريحة السيارات
مستريحة السيارات

قضت محكمة جنح مركز طما بمحافظة سوهاج، بمعاقبة مستريحة السيارات بالحبس عامين وكفالة ألفين جنية بتهمه الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال  شراء السيارات النقل وتشغيلها في مجال نقل البضائع مقابل أرباح، كما قضت المحكمة غيابيا بالحبس عامين لزوجها فى ذات القضية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد ضبطت إحدى السيدات بسوهاج؛ لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

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تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج)؛ لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها في مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة واستيلاء المتهمة على مبلغ (2 مليون و300 ألف جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنح مركز طما الاستيلاء على أموال الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

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