"تعليم سوهاج" تنهي استعدادها لاستقبال ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري 2023 / 2024 والمقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء 9 يناير، لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العام والفنى مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

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وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقة لضمان اجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

كما أكد أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وأن جميع الإمكانات المتاحة للمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات.

من جانبه، أكد عطا الميموني مدير عام التعليم العام، على استعداد جميع مدارس المحافظة بجميع مراحل التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ففي المرحلة الثانوية انتهت 138 مدرسة حكومية وخاصة وخدمات، بقيادة الأستاذ أسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الاول الثانوي البالغ عددهم ( ٣٢٢٦٣) طالب وطالبة على مستوى المحافظة والمقرر لهم أداء الامتحانات ورقيًا طبقا للقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات مع مراجعة كافة الأجهزة والنظم الالكترونيه بمختلف مدارس المحافظة والخاصة بأداء طلاب الصف الثانى الثانوى والبالغ عددهم ( ٢٧٣٠٩) طالب وطالبة على مستوى المحافظة الامتحانات إلكترونيا باستخدام التابلت.

وأضاف مدير عام التعليم العام أن مدارس التعليم الاعدادي بقيادة الأستاذة سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية أنهت استعدادها للامتحانات التي سيؤديها عدد ١١٦٢٤٣ طالب وطابة في الصف الأول الإعدادي، وفي الصف الثاني ٩٩.٣٦ طالب وطالبة، بالإضافة إلى ٨١٦٥٦ طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، سيؤدون الامتحانات في عدد ٤٦٣ لجنة.



وأشار إلى أن مدارس المرحلة الابتدائية بقيادة الأستاذ فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزى بديوان المديرية استعدت لامتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس لاداء الامتحانات بكل سهوله ويسر خاصة المدارس التى تعمل فترة مسائية والبالغ عددها (٤٦) مدرسة على مستوى المحافظة والتى يؤدى فيها مايقرب من (١٤٦٥٧) طالب وطالبة الإمتحانات بها مشيرًا إلى أن عدد طلاب الفترة الصباحيه بلغ (٣٣٥٨٦٨) طالب وطالبة موزعين على ( ١٠٠٨) مدرسة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أنه تم توجيه كافة التعليمات واللوائح المنظمة لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل الأول والثانى على جميع مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة البالغ عددها ( ٦٥) مدرسة على مستوى المحافظة والتى تضمن حسن سير الامتحانات مشيرا إلى أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بصفوف النقل بمختلف أنواعها الزراعى والصناعي والتجاري والفندقى بلغ ( ٩٧٦١٣) طالب وطالبة موضحا أن تقييم الطلاب يتم وفق أسس علمية ومنهجية قائمة على منهجية الجدارات لقياس المعارف والمهارات العلمية والعملية الواجب اكتسابها لدى الطلاب.