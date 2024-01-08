وفد "الشعب الجمهورى" بسوهاج يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

تقدم وفد من حزب الشعب الجمهورى أمانة محافظة سوهاج تحت إشراف المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بتقديم التهنئة للإخوه الأقباط بمختلف الكنائس والطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، في إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري.

وأكد المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وحدة النسيج المصري "مسلمين ومسيحيين" على مر العصور وأنهما على قلب رجل واحد على مر العصور في مواجهة وتجاوز كل التحديات، متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان والتنمية فى شتى المجالات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتوجه الوفد برئاسة أكرم فتحي العمدة، أمين التنظيم، لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة، والذى رحب بوفد الحزب بحضور النائبة ألفت المزلاوى، مشيدًا بالدور المتميز الذى يقوم به الحزب فى محافظة سوهاج.

تهنئة مطران الأقباط الكاثوليك ورئيس الطائفة الإنجيلية

ثم توجه وفد الحزب إلى الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك الذي رحب بوفد الحزب، وتوجه الوفد الى الكنيسة الإنجيلية، وتقديم التهنئة للقس مايكل يعقوب، رئيس الطائفة الإنجيلية الذي ثمن مجهود الحزب المتميزة وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الحزب حتى أصبح له دور مؤثر فى المحافظة.

كما توجه قيادات الحزب أيضًا إلى مطرانية أخميم لزيارة الأقباط الأرثوذوكس لتهنئة الأنبا بساده مطران أخميم وساقلته، والذي أبدى سعادته بزيارة وفد الحزب، واختتم الوفد زيارته بتقديم التهاني لجميع الطوائف المسيحية والتقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



جدير بالذكر أن وفد الحزب ضم كلًا من: الدكتور علاء غالب، الأمين المساعد والدكتور مصطفى علم، والدكتور صالح عمر، والدكتورة تغريد سامى، والأستاذة رانيا تمام، والدكتورة بسمة جميل، وجمال درويش وأسامة أبو كريشة وحنان محسن والدكتور أسامة العريبى والدكتور محمد حسن، والدكتور بطرس القمص، الدكتور محمود عبداللاه، وأسامة عرور أمين تنظيم حى غرب ممثلين عن أمناء الأمانات واللجان النوعية.

كما قام أمناء المراكز بتنظيم عدد من الوفود لزيارة الكنائس والإيبارشيات لتقديم التهانى بجرجا والبلينا وطهطا وطما وباقى الأمانات المختلفة.

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