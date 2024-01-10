الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

بدء جلسة محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الصيدلي المعروف إعلاميًا بـ"عنتيل مدينة نصر"، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن.

وكانت الأجهزة الأمنية تحفظت على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشة تتضمن العديد من المشاهد الخارجة ويجري فحصها بمعرفة الأجهزة المختصة، وإعداد تقرير بشأنها.

نتائج التحقيقات مع المتهم 
وكشفت التحقيقات عن نشاط مشتبه فيه منسوب إلى الصيدلي "عنتيل مدينة نصر" مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال، وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

محكمة جنايات القاهرة صيدلى محاكمة صيدلي مدينة نصر ممارسة الرذيلة نتائج التحقيقات التحرش

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اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

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