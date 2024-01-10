الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة صيدلي مدينة نصر المعروف إعلاميًا بـ"عنتيل مدينة نصر"، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن.

تحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشة تتضمن العديد من المشاهد الخارجة ويجري فحصها بمعرفة الأجهزة المختصة، وإعداد تقرير بشأنها.

نتائج التحقيقات مع المتهم 

وكشفت التحقيقات عن نشاط مشتبه فيه منسوب إلى الصيدلي عنتيل مدينة نصر مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال، وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة صيدلي مدينة نصر عنتيل مدينة نصر هتك عرض الفتيات

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