المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة فى المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات فى اتهامه بهتك عرض فتاة، وإصابتها بنزيف في المطرية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قام بخطف المجني عليها بالتحايل، بأن استدرجها لمسكنه كون المتهم جارهم موهمًا إياها بأن والدها ترك له شيئا معه، وما أن وصل بفريسته لباب منزله حتى أدخلها لمسرح جريمته، وهي غرفة المتهم مستغلا حداثة سنها متمكنا بتلك الوسيلة من الاختلاء بها، ثم جردها من ملابسها، وتعدي عليها حتي أصابها بنزيف شرجي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من ربة منزل تفيد فيه باكتشافها وجود دماء داخل الملابس الداخلية لابنتها، مضيفة أنها بسؤال نجلتها قصت عليها ما حدث لها على يد جارهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.