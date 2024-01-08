الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل سرق كابلات كهربائية فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات التي يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

جنايات شبرا

تضمن أمر إحالة المتهم ويدعى «بسام ع ر»، عاطل، 32 سنة، سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات التي يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من أحد القائمين على أعمال حراسة لأحد المشروعات التي يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب، يفيد بقيام عاطل بسرقة كابلات كهربائية من المشروع المكلف بحراسته من قبل جهة الإنشاء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية الكابلات التي سرقها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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