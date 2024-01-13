السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مستريح سوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج من ضبط مستريح سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) بتضررهما من (محاسب بإحدى الشركات للتأشيرات السياحية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول - دون الوفاء بذلك. 

فيما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز كمية من المخدرات بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز كمية من الحشيش وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

مباحث الأموال والاستيلاء وتوفير فرص جرائم الأموال العامة مكافحة ‏جرائم الاموال العامة السياحية بالنصب والإحتيال

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